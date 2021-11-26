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День Іоанна Златоуста: що не можна і можна робити в цю дату, у кого іменини

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П'ятниця 26 листопада 2021 05:35
День Іоанна Златоуста: що не можна і можна робити в цю дату, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

26 листопада 2021 року християни вшановують пам'ять святого Іоанна Златоуста.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Іоанн - архієпископ Константинопольський жив у IV-V столітті. Іоанн був сином губернатора островів Кіпр. Коли Іоанн втратив дітей і дружину, то почав вести аскетичне життя.

Також в цей день православна церква вшановує пам'ять мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи.

Наші предки говорили: "Скликає зима на Іоанна Златоуста свою свиту - хуртовини та хуртовини - і дає їм наказ відлиги вгамувати" або "на Златоуста все поле порожньо".

У цей час також починалася "пельменна пора", господині заготовляли фарш, і вся сім'я готувала пельмені. Пельменів заготовляли багато, щоб вистачило на кілька разів.

Прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на урожай.
  • Якщо вдень поривчастий вітер, який до вечора вщухне - чекайте потепління.
  • Якщо на небі яскраво сяють зірки - буде снігопад і похолодання.
  • Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.
  • Каркають ворони - буде відлига.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна сваритися і лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розважливі.

Сьогодні можна давати і брати гроші в борг, проте остерігайтеся брати або давати гроші сусідам — це може погано скінчитися.

Лаятися на Златоуста не можна, інакше коли ви будете молитися, Бог не почує ваші молитви.

Іменини в цей день відзначають: Іван, Герман, Ян, Антонін, Леонард, Никифор.

Раніше ми писали, хто святкує День ангела в грудні 2021 року.

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