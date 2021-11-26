День Иоанна Златоуста: что нельзя и можно делать в эту дату, у кого именины

26 ноября 2021 года христиане чтят память святого Иоанна Златоуста.
Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.
Иоанн - архиепископ Константинопольский жил в IV-V веке. Иоанн являлся сыном губернатора островов Кипр. Когда Иоанн потерял детей и жену, то начал вести аскетическую жизнь.
Также в этот день православная церковь почитает память мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.
Наши предки говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".
В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила пельмени. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько раз.
В этот день нельзя ссориться и ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте рассудительны.
Сегодня можно давать и брать деньги в долг, однако остерегайтесь брать или давать деньги соседям — это может плохо кончиться.
Ругаться на Златоуста нельзя, иначе когда вы будете молиться, Бог не услышит ваши молитвы.
Именины в этот день отмечают: Иван, Герман, Ян, Антонин, Леонард, Никифор.
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