День Казанской иконы Божьей матери: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день православная церковь почитает память зимней Казанской иконы

Какой сегодня праздник. В эту дату православные христиане отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери. В этот день практически всегда лил дождь.

В народе говорили: "На Казанскую до обеда – осень, после обеда – зима". Или: "До Казанской настоящей зиме не бывать, а после Казанской - не миновать". Раньше верили, что если в этот день не будет дождя - год будет неудачным. Также в этот день хорошо было жениться, так как Казанская Божья Матерь помогает в любви. Об этом пишут на calend.online.

Икона Казанской Божьей матери (фото: calend.online)

В этот день любые молитвы обретают силу, и каждый может попросить у Бога поддержки.

На Руси с этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Это был один из главных женских праздников, который отмечали пышным застольем. Крестьяне верили, что если осенью был хороший урожай, то зима будет суровой.

В этот праздничный день проветривают и окуривают можжевельником погреб, чтобы запасы не подгнивали и не иссякали. В то же время крестьяне старались не ездить вдаль, они считали, что в дороге может случиться несчастье.

Главные приметы этого дня

Что Казанская покажет, то и зима скажет.

Если в этот день окурить погреб дымом от высушенных можжевеловых веток, то болезни и вредители не тронут припасы.

На Казанскую лучше не отправляться в дальнюю дорогу, иначе домой можно долго возвращаться.

На Казанскую хорошо играть свадьбы - такие пары будут счастливыми.

С Казанской наступают настоящие зимние холода. Ясный день обещает скорое похолодание.

Что нельзя делать в этот день

В этот день строго запрещалось работать.

Все дела наши предки старались переделать заранее. Чтоб в сам день Казанской Божьей Матери помолиться – о замужестве, о любви, исцелении болезней и чтобы в жизни в семейных отношениях все хорошо складывалось. Всю срочную работу лучше отложить и помолиться Богу о поддержке и счастье.

Как мы ранее писали, в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.