День Казанської ікони Божої матері: що можна і не можна робити в цей день

У цей день православна церква вшановує пам'ять зимової Казанської ікони

Яке сьогодні свято. В цю дату православні християни відзначають День осінньої або зимової Казанської ікони Божої Матері. В цей день практично завжди лив дощ.

У народі говорили: "На Казанську до обіду – осінь, по обіді – зима". Або: "До Казанської цієї зими не бувати, а після Казанської - не минути". Раніше вірили, що якщо у цей день не буде дощу - рік буде невдалим. Також у цей день добре було одружитися, бо Казанська Божа Матір допомагає в коханні. Про це пишуть на calend.online.

Ікона Казанської Божої матері (фото: calend.online)

В цей день будь-які молитви знаходять силу, і кожен може попросити у Бога підтримки.

На Русі з цього дня очікували настання справжніх зимових холодів. Це було одне з головних жіночих свят, яке відзначали пишним застіллям. Селяни вірили, що якщо восени був хороший урожай, то зима буде суворою.

У цей святковий день провітрюють і обкурюють ялівцем льох, щоб запаси не підгнивали і не вичерпувалися. Водночас селяни намагалися не їздити в далечінь, вони вважали, що в дорозі може трапитися нещастя.

Головні прикмети цього дня

Що Казанська покаже, те й зима скаже.

Якщо у цей день окур погріб димом від висушених ялівцевих віток, хвороби і шкідники не чіпатимуть припаси.

На Казанську краще не вирушати у далеку дорогу, інакше додому можна довго повертатися.

На Казанську добре грати весілля - такі пари будуть щасливими.

З Казанської настають справжні зимові холоди. Ясний день обіцяє швидке похолодання.

Що не можна робити в цей день

В цей день суворо заборонялося працювати.

Всі справи наші предки намагалися переробити заздалегідь. Щоб у сам день Казанської Божої Матері помолитися про заміжжя, про любов, зцілення хвороб і щоб в житті в сімейних відносинах все добре складалося. Всю термінову роботу краще відкласти і молитися Богу про підтримку і щастя.

Як ми раніше писали, в листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів.