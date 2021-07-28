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День Крещения Киевской Руси: что нельзя делать в этот день, основные приметы

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Среда 28 июля 2021 05:49
День Крещения Киевской Руси: что нельзя делать в этот день, основные приметы Фото: 28 июля празднуется День крещения Киевской Руси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Styler

28 июля 2021 года празднуется день Крещения Киевской Руси.

В нашем материале ниже читайте о всех традициях и приметах этого праздника.

Первым обряд крещения произвел князь Владимир, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко. А если учесть, что, согласно народным верованиям, солнце в этот день светит особенно ярко, то неудивительно, что именно сейчас, 28 июля, вспоминают о князе и крещении Руси. Женщинам в этот день полагалось хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила.

Говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода 28 июля не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.

Главные приметы этого дня

  • Нельзя жать – примета к тому, что увидишь дурное предзнаменование.
  • 28 июля солнечные лучи обладают целительной силой.
  • Выходить в поле на Улиту – плохой знак.
  • Южный ветер подул – погода ясной будет. Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней.
  • Если гром гулко гремит, будет ливень.
  • Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.
  • Туман вечером – к дождю.
  • Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя жать хлеб
  • В эту дату нельзя ругаться и ссориться с близкими людьми

Именинники этого дня – Василий, Владимир. Поздравьте их с днем ангела!

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