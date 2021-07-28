День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети

Першим обряд хрещення справив князь Володимир, якого в ряді джерел називають не інакше, як Володимир Червоне Сонечко. А якщо врахувати, що, згідно з народними віруваннями, сонце в цей день світить особливо яскраво, то не дивно, що саме зараз, 28 липня, згадують про князя і хрещення Русі. Жінкам в цей день належало добре відпочити. В поле і зовсім не варто було виходити, оскільки вважали, що там розгулює нечиста сила.

Говорили, що якщо 28 липня встановлюється сонячна погода - це справжнє щастя і удача, адже саме зараз сонячні промені є найкориснішими, оскільки дарують силу і здоров'я. Однак навіть тепла погода 28 липня не зупиняє наближення осені, що дуже відчувається і навіть помітно, якщо звернути увагу на природу навколо. Наприклад, починають жовтіти листя у липи, а в лісі з'являється все більше і більше грибів, особливо, підосичників і білих.

Головні прикмети цього дня

Не можна тиснути - прикмета до того, що побачиш погане ознаку.

28 липня сонячні промені мають цілющу силу.

Виходити в поле на равлика - поганий знак.

Південний вітер подув-погода ясною буде. Східний - до вітряної і дощової погоди, яка простоїть кілька днів.

Якщо грім гучно гримить, буде злива.

Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

Туман ввечері - до дощу.

Коники голосно стрекочуть - до спеки.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна тиснути хліб

У цю дату не можна лаятися і сваритися з близькими людьми

Іменинники цього дня - Василь, Володимир. Привітайте їх з днем ангела!