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День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети

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Середа 28 липня 2021 05:49
День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети Фото: 28 липня святкується День Хрещення Київської Русі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

28 липня 2021 року святкується день Хрещення Київської Русі.

У нашому матеріалі нижче читайте про всі традиції і прикмети цього свята.

Першим обряд хрещення справив князь Володимир, якого в ряді джерел називають не інакше, як Володимир Червоне Сонечко. А якщо врахувати, що, згідно з народними віруваннями, сонце в цей день світить особливо яскраво, то не дивно, що саме зараз, 28 липня, згадують про князя і хрещення Русі. Жінкам в цей день належало добре відпочити. В поле і зовсім не варто було виходити, оскільки вважали, що там розгулює нечиста сила.

Говорили, що якщо 28 липня встановлюється сонячна погода - це справжнє щастя і удача, адже саме зараз сонячні промені є найкориснішими, оскільки дарують силу і здоров'я. Однак навіть тепла погода 28 липня не зупиняє наближення осені, що дуже відчувається і навіть помітно, якщо звернути увагу на природу навколо. Наприклад, починають жовтіти листя у липи, а в лісі з'являється все більше і більше грибів, особливо, підосичників і білих.

Головні прикмети цього дня

  • Не можна тиснути - прикмета до того, що побачиш погане ознаку.
  • 28 липня сонячні промені мають цілющу силу.
  • Виходити в поле на равлика - поганий знак.
  • Південний вітер подув-погода ясною буде. Східний - до вітряної і дощової погоди, яка простоїть кілька днів.
  • Якщо грім гучно гримить, буде злива.
  • Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
  • Туман ввечері - до дощу.
  • Коники голосно стрекочуть - до спеки.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна тиснути хліб
  • У цю дату не можна лаятися і сваритися з близькими людьми

Іменинники цього дня - Василь, Володимир. Привітайте їх з днем ангела!

Раніше ми писали про все православні свята, які відзначатимуться в серпні 2021.

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