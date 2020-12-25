День мученика Александра: самые строгие запреты и приметы этого дня

25 декабря православная церковь почитает память священномученика Александра, епископа Иерусалимского. Святой Александр родился в конце II века в Каппадокии. Наставниками Александра были великие учителя христианской церкви пресвитер Пантен и Климент Александрийский. Также Александр учился и дружил с вошедшим в историю Оригеном (греческий христианский теолог, философ, ученый).



В этот день почитают память мученика Александра (фото: halchevskpravoslavniy.ru)



Также в этот день православные верующие отмечают день памяти Спиридона Тримифунтского, или Саламинского. На Руси этот день называли "Спиридон", "Спиридон-солнцеворот", "Спиридон-поворотник", "Спиридон-поворот", "солнцеворот", "солноворот", "солнопутье", "поворотник", "Спиридонов день", "Спиридоньев день".

В это время продолжаются самые короткие дни и самые длинные ночи, но происходит солнцеворот – день начинает увеличиваться. Об этом времени на Руси говаривали: "Солнце на лето – зима на мороз".

Считалось, что сам Спиридон поворачивает солнце на лето и наблюдает, чтобы оно не скрывалось от людей, а солнце с этого дня наряжается в праздничный сарафан и кокошник, садится в телегу и едет в теплые страны.

Приметы и запреты 25 декабря

Согласно поверьям, зима с этого дня ходит в медвежьей шкуре, стучит по крышам и будит людей ночью топить печи. Часто она гуляет по полям, собирая за собой вереницы метелей. Если зима бродит по лесу, то сыплет из рукава иней, если по реке идет – то под следом своим замораживает воду на три метра.

Охотникам в этот день нельзя было ходить в лес, поскольку считалось, что в этот день медведь ворочается в берлоге с одного бока на другой и его легко разбудит.

В этот день наши предки пристально наблюдали за погодой. Считалось, что с какой стороны подует ветер, с той и будет он дуть до весеннего равноденствия. Также по погоде первых двенадцати дней, следующих за Спиридоном, судили о погоде каждого из двенадцати месяцев наступающего года.



Также католики празднуют в этот день Рождество.

В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.

После Святой Вечери нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.

В Рождество нельзя одевать старую одежду.

Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

В эту дату именины празднуют – Александр, Спиридон.

Как мы писали ранее, эти вещи нужно выбросить перед Новым годом, чтобы в дом вошло счастье.