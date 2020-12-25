День мученика Олександра: найсуворіші заборони і прикмети цього дня
25 грудня православна церква вшановує пам'ять священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського. Святий Олександр народився в кінці II століття в Каппадокії. Наставниками Олександра були великі вчителі християнської церкви пресвітер Пантен і Климент Олександрійський. Також Олександр навчався і товаришував із увійшов в історію Оригеном (грецький християнський теолог, філософ, учений).
У цей день вшановують пам'ять мученика Олександра (фото: halchevskpravoslavniy.ru)
Також в цей день православні віруючі відзначають день пам'яті Спиридона Триміфунтського, або Саламінського. На Русі цей день називали "Спиридон", "Спиридон-сонцеворот", "Спиридон-поворотник", "Спиридон-поворот", "сонцеворот", "солноворот", "Спиридонів день".
В цей час тривають найкоротші дні та найдовші ночі, але відбувається сонцеворот – день перестає скорочуватись. Про це часу на Русі казали: "Сонце на літо – зима на мороз".
Вважалося, що сам Спиридон сонце повертає на літо і спостерігає, щоб воно не ховалося від людей, а сонце з цього дня вбирається у святковий сарафан і кокошник, сідає на віз і їде в теплі країни.
Прикмети і заборони 25 грудня
Згідно з повір'ями, зима з цього дня ходить у ведмежій шкурі, стукає по дахах і будить людей вночі топити печі. Часто вона гуляє по полях, збираючи за собою низки хуртовин. Якщо зима бродить по лісі, то сипле з рукава іній, якщо по річці йде під слідом своїм заморожує воду на три метри.
Мисливцям в цей день не можна було ходити в ліс, оскільки вважалося, що в цей день ведмідь перевертається в барлозі з одного боку на інший і його легко розбудить.
У цей день наші пращури пильно спостерігали за погодою. Вважалося, що з якого боку подме вітер, з тої й буде він дути до весняного рівнодення. Також по погоді перших дванадцяти днів, наступних за Спиридоном, судили про погоду кожного із дванадцяти місяців наступаючого року.
Також католики святкують у цей день Різдво.
- У Святвечір не можна їсти до початку самої вечері.
- Після Святої Вечері не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.
- Різдво не можна одягати старий одяг.
- Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
У цей день іменини святкують – Олександр, Спиридон.
Як ми писали раніше, ці речі потрібно викинути перед Новим роком, щоб у хату увійшло щастя.