День Натальи: что строго запрещено делать, важные традиции

8 сентября 2021 года все православные отмечают день мученицы Натальи, проживавшей в Никомедии в начале IV века. В этот день празднуют именины все женщины с именем Наталья.

Что можно и нельзя делать сегодня, важные традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в нашем материале.

Родители Натальи были благочестивыми христианами. Она вышла замуж за богатого и знатного юношу Адриана, который был язычником. Сама же девушка в тайне оставалась христианской веры.

В народном календаре эту дату называют Наталья Овсяница, Наталья и Адриан, Натальин день. В этот день связывали с работами на овсяном поле. В одних местах только начинали косить овес, в других уборка уже подходила к концу. Из зерен нового урожая варили кисель и пекли блины. Наши предки говорили: "Адриан толокно месил, а Наталия блины пекла".

Святой Наталии молились о супружеском счастье, а также о хороших отношениях между родственниками.

В этот день срывали ветку рябины и ставили дома. Она служила оберегом семейного благополучия. Еще считается, что рябина защищает от плохого влияния загробного мира: явления живых мертвецов, кошмарных снов об усопших

Главные приметы этого дня:

Гром гремит – к теплой осени.

Если на небе облака редкие, то будет холодно и ясно.

Если листья с березы и дуба не опали, то зима будет суровой.

Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.

Много рябины – скоро наступят холода.

Если много опят в лесу, то "бабьего лета" не жди.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день категорически нельзя ссориться - будет беда.

Кстати, Натальи отмечают именины несколько раз в год: 11 января, 22 марта, 31 марта, 8 сентября и 14 сентября. При этом чаще всего День Натальи отмечают именно 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана.