День Наталки: що строго заборонено робити, важливі традиції

8 вересня 2021 року всі православні відзначають день мучениці Наталії, яка проживала в Нікомедії на початку IV століття. У цей день святкують іменини всі жінки з ім'ям Наталя.

Що можна і не можна робити сьогодні, важливі традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.

Батьки Наталії були благочестивими християнами. Вона вийшла заміж за багатого і знатного юнака Адріана, який був язичником. Сама ж дівчина в таємниці залишалася християнської віри.

У народному календарі цю дату називають Наталія Костриця, Наталя і Адріан, Наталчин день. У цей день пов'язували з роботами на вівсяному полі. В одних місцях тільки починали косити овес, в інших прибирання вже підходила до кінця. Із зерен нового врожаю варили кисіль і пекли млинці. Наші предки говорили: "Адріан толокно місив, а Наталія млинці пекла".

Святій Наталії молилися про подружнє щастя, а також про добрі стосунки між родичами.

У цей день зривали гілку горобини і ставили вдома. Вона служила оберегом сімейного благополуччя. Ще вважається, що горобина захищає від поганого впливу загробного світу: явища живих мерців, кошмарних снів про покійних

Головні прикмети цього дня:

Грім гримить - до теплої осені.

Якщо на небі хмари рідкісні, то буде холодно і ясно.

Якщо листя з берези і дуба не опало, то зима буде суворою.

Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.

Багато горобини - скоро настануть холоди.

Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.

Що не можна робити в цей день:

У цей день категорично не можна сваритися - буде біда.

До речі, Наталії відзначають іменини кілька разів на рік: 11 січня, 22 березня, 31 березня, 8 вересня і 14 вересня. При цьому найчастіше День Наталії відзначають саме 8 вересня - на честь пам'ять святої мучениці Наталії та її чоловіка Адріана.