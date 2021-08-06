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День памяти святых Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, приметы

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Пятница 06 августа 2021 06:00
День памяти святых Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, приметы 6 августа - День Бориса и Глеба (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

6 августа (24 июля по старому стилю) православная церковь чтит память святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

Что нельзя делать в этот день, кто отмечает день ангела, важные традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Согласно летописям, они были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича. Родились братья незадолго до крещения Руси и были воспитаны в духе христианской веры. Позже за жестокость Святополка прозвали "Окаянный". Борис и Глеб были искренними христианами и приняли свою смерть как мученики за веру Христову. Стали первыми святыми и мучениками Киевской Руси, в честь которых открыто много храмов.

День памяти святых Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, приметы

С этого дня наступало самое ответственное время для крестьян – жатва, которая подводила итог многодневному труду людей.

Также продолжался период сбора ягод, поспевали черемуха и смородина, из которых хозяйки делали заготовки на зиму. На Руси черемуха ценилась за целебные свойства. Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, в сушеном виде черемуха использовалась для лечения инфекций и воспалений.

Важные приметы дня

  • Какая погода на Бориса и Глеба – такой и весь август.
  • На ниву выходить нельзя – будет пожар.
  • Чайки садятся на воду – к дождю.
  • Теплый день – примета к тому, что будет темный хлеб.
  • Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нежелательно было выезжать в поля: считалось, что тогда может случиться пожар.

В этот день именины празднуют Борис, Глеб, Давид, Поликарп, Роман, Кристина. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Ранее мы писали про все православные праздники августа, которые отметят украинцы в конце лета.

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