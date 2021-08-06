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День пам'яті святих Бориса і Гліба: що не можна робити сьогодні, прикмети

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П'ятниця 06 серпня 2021 06:00
День пам'яті святих Бориса і Гліба: що не можна робити сьогодні, прикмети 6 серпня - День Бориса та Гліба (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

6 серпня (24 липня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять святих страстотерпців Бориса і Гліба.

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Згідно з літописами, вони були молодшими синами великого князя Київського Володимира Святославовича. Народилися брати незадовго до хрещення Русі і були виховані в дусі християнської віри. Пізніше за жорстокість Святополка прозвали "Окаянний". Борис і Гліб були щирими християнами і прийняли свою смерть як мученики за віру Христову. Стали першими святими і мучениками Київської Русі, на честь яких відкрито багато храмів.

День пам'яті святих Бориса і Гліба: що не можна робити сьогодні, прикмети

З цього дня наставав найвідповідальніший час для селян – жнива, яка підбивала підсумки багатоденної праці людей.

Також тривав період збору ягід, встигали черемха і смородина, з яких господині робили заготовки на зиму. На Русі черемха цінувалася за цілющі властивості. Соком свіжих ягід лікували різні шкірні хвороби, в сушеному вигляді черемха використовувалася для лікування інфекцій і запалень.

Важливі прикмети дня

  • Яка погода на Бориса і Гліба – такий і весь серпень.
  • На ниву виходити не можна - буде пожежа.
  • Чайки сідають на воду - до дощу.
  • Теплий день-прикмета до того, що буде темний хліб.
  • Якщо черемха зацвіла і солов'ї заспівали, то можна очікувати двотижневого похолодання.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день небажано було виїжджати в поля: вважалося, що тоді може трапитися пожежа.

У цей день іменини святкують Борис, Гліб, Давид, Полікарп, Роман, Христина. Привітайте цих людей з днем ангела!

Раніше ми писали про всі православні свята серпня, які відзначать українці наприкінці літа.

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