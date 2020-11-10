День Параскевы 10 ноября: что обязательно сделать сегодня, чтобы привлечь счастье

10 ноября 2020 года почитается память мученицы Параскевы, которая приняла тяжелую смерть, но не отреклась от веры в Бога. Этот день считается особенным, ведь святая является покровительницей матерей и женщин. Что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы обрести счастье, запреты, традиции и приметы праздника - читайте в нашем материале.

Этот день в народе также называется Параскева Льняница, Параскева Пятница, пишет calend.online.

Традиции и обряды на Параскевы

Обязательно в этот день нужно задобрить домового. Для него ставили еду - считалось, что тогда в доме будет достаток.

В старину принято было также украшать икону святой Параскевы. Говорили, что она охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие.

Цветы и травы, которыми украшали образы, почитались целебными. При болезни их прикладывали к больному месту, пили отвары из этих трав, купали в них детей.

Особое внимание в этот день уделяли роженицам и беременным. Считали, что их оберегает сама святая.

Со святой также связывают оберег-веревочку, сделанную из шерсти и повязываемую на правое запястье. Так, в этот день начинали работать со льном, его можно было мыть и трепать, но не более.

Икона мученицы Параскевы

Что строго запрещено делать 10 ноября

В день Параскевы нельзя золить белье (не отбеливали в растворе золы и щелока) и прясть.

Запрещено в этот день мыть пол.

Ребенка нельзя сегодня купать, а то сушец (болезненная худоба) нападет.

Также говорили, что кто много смеется, тот в старости будет лить много слез.

Чтобы не прогневить Параскеву и не лишиться ее помощи во время родов, беременные женщины старались не расчесывать волосы.

Народные приметы на Параскевы Пятницы

В этот день обычно была грязь и слякоть. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если много - то следующий снег приведет к настоящей зиме и уже долго не растает.

Ветреная и сухая погода на Параскеву говорит о том, что лето следующего года будет сухим и неурожайным. А яркое звездное небо, напротив, сулит хороший урожай.

Громко каркают вороны - жди оттепели. Облачная и снежная погода - в мае будет ненастье.

Ранее мы писали, что сколько выходных ждут украинцев в ноябре 2020, и какие праздники будем отмечать.