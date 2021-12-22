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День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей

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Среда 22 декабря 2021 05:49
День святой Анны: что нужно сделать в день покровительницы женщин и детей Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

22 декабря все православные чтят память святой Анны. Эта святая считается покровительницей женщин, материнства и детей.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Святой принято возносить молитвы в первую очередь о детях. Бездетные просят для себя познать родительское счастье, беременные о легких родах, мамы молятся за здоровье и счастье своих малышей.

На Руси традиционно в этот день праздновали День первой каши. В каждом доме готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

Традиции и запреты этого дня

В этот день женщины могут себе позволить расслабиться и отдохнуть. Впереди будет много времени для уборки и подготовки к грядущим праздниками.

Также женщинам, особенного беременным, нельзя 22 декабря заниматься рукоделием.

Запрещены ссоры, ругань и строгое наказание последует для тех, кто умышленного совершает дурные поступки.

Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

Главные приметы 22 декабря

  • Снег падает на талую землю – людям трудно жить будет (урожай будет в следующем году плохим), а на мерзлую – легче.
  • Текло и замерзло, с крыш сосульки свисают – осень протянется долго.
  • Пока иголки с лиственницы не осыплются – снега не будет, а если он и выпадет, то все равно растает.
  • Если на луковицах много одежки – быть зиме холодной.
  • Первые и последние холода опасны.
  • Первый снег не обещает скорой зимы.
  • Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало – зима не наступит, оттепель ее сгонит.
  • После осенней гололедицы жди дождя.
  • Стужа да нужа (нужда) – нет их хуже.

Именинники этого дня – Анна (Анна), Софрон, Степан (Стефан).

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