День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Святий прийнято підносити молитви в першу чергу про дітей. Бездітні просять для себе пізнати батьківське щастя, вагітні про легкі пологи, мами моляться за здоров'я і щастя своїх малюків.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.

Традиції і заборони цього дня

У цей день жінки можуть собі дозволити розслабитися і відпочити. Попереду буде багато часу для прибирання і підготовки до прийдешніх свят.

Також жінкам, особливо вагітним, не можна 22 грудня займатися рукоділлям.

Заборонені сварки, лайка і суворе покарання піде для тих, хто умисного робить погані вчинки.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я у своє життя.

Головні прикмети 22 грудня

Сніг падає на талу землю – людям важко жити буде (урожай буде в наступному році поганим), а на мерзлу – легше.

Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь простягнеться довго.

Поки голки з модрини не обсиплються - снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.

Якщо на цибулинах багато одягу - буде холодна зима..

Перші та останні холоди небезпечні.

Перший сніг не обіцяє швидкої зими.

Поки лист з вишневих дерев не опав, скільки б снігу не випало – зима не настане, відлига її зжене.

Після осінньої ожеледиці чекай дощу.

Холоднеча та нужа (нужда) - немає їх гірше.

Іменинники цього дня - Ганна, Софрон, Степан (Стефан).