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День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей

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Середа 22 грудня 2021 05:49
День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

22 грудня всі православні вшановують пам'ять Святої Ганни. Ця свята вважається покровителькою жінок, материнства і дітей.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Святий прийнято підносити молитви в першу чергу про дітей. Бездітні просять для себе пізнати батьківське щастя, вагітні про легкі пологи, мами моляться за здоров'я і щастя своїх малюків.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.

Традиції і заборони цього дня

У цей день жінки можуть собі дозволити розслабитися і відпочити. Попереду буде багато часу для прибирання і підготовки до прийдешніх свят.

Також жінкам, особливо вагітним, не можна 22 грудня займатися рукоділлям.

Заборонені сварки, лайка і суворе покарання піде для тих, хто умисного робить погані вчинки.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я у своє життя.

Головні прикмети 22 грудня

  • Сніг падає на талу землю – людям важко жити буде (урожай буде в наступному році поганим), а на мерзлу – легше.
  • Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь простягнеться довго.
  • Поки голки з модрини не обсиплються - снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.
  • Якщо на цибулинах багато одягу - буде холодна зима..
  • Перші та останні холоди небезпечні.
  • Перший сніг не обіцяє швидкої зими.
  • Поки лист з вишневих дерев не опав, скільки б снігу не випало – зима не настане, відлига її зжене.
  • Після осінньої ожеледиці чекай дощу.
  • Холоднеча та нужа (нужда) - немає їх гірше.

Іменинники цього дня - Ганна, Софрон, Степан (Стефан).

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