День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей
22 грудня всі православні вшановують пам'ять Святої Ганни. Ця свята вважається покровителькою жінок, материнства і дітей.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Святий прийнято підносити молитви в першу чергу про дітей. Бездітні просять для себе пізнати батьківське щастя, вагітні про легкі пологи, мами моляться за здоров'я і щастя своїх малюків.
На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.
Традиції і заборони цього дня
У цей день жінки можуть собі дозволити розслабитися і відпочити. Попереду буде багато часу для прибирання і підготовки до прийдешніх свят.
Також жінкам, особливо вагітним, не можна 22 грудня займатися рукоділлям.
Заборонені сварки, лайка і суворе покарання піде для тих, хто умисного робить погані вчинки.
Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я у своє життя.
Головні прикмети 22 грудня
- Сніг падає на талу землю – людям важко жити буде (урожай буде в наступному році поганим), а на мерзлу – легше.
- Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь простягнеться довго.
- Поки голки з модрини не обсиплються - снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.
- Якщо на цибулинах багато одягу - буде холодна зима..
- Перші та останні холоди небезпечні.
- Перший сніг не обіцяє швидкої зими.
- Поки лист з вишневих дерев не опав, скільки б снігу не випало – зима не настане, відлига її зжене.
- Після осінньої ожеледиці чекай дощу.
- Холоднеча та нужа (нужда) - немає їх гірше.
Іменинники цього дня - Ганна, Софрон, Степан (Стефан).
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