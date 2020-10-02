День учителя 2020: самые красивые поздравления в стихах, открытках и прозе

Поздравление с Днем учителя в стихах и прозе 2020 (фото: freepik)

Поздравьте любимых педагогов с Днем учителя в Украине красивыми стихами, открытками и прозой

День учителя в Украине традиционно отмечается в первое воскресенье октября. В 2020 году это будет 4-го числа. Но поздравлять педагогов и других причастных к "Дню работников образования" начинают уже в пятницу.

В этот день поздравляют не только школьных педагогов, а также тех преподавателей, которые работают в профтехучилищах, колледжах и других учебных заведениях. Скажите любимым педагогам теплые слова и посвятите открытку, а в этом вам поможет наш материал.

Интересно, что в Украине День учителя начали отмечать с 1965 года, а с 1994 года мы поздравляем любимых педагогов официально в начале октября.

Как поздравить учителей стихами и красивыми открытками

Пусть тетради шелестят

Листьями осенними,

Пусть успехи удивят

Яркие, волшебные.



И пусть радуют всегда

Дети и родители,

Пусть исполнится мечта.

Счастья! С Днем учителя!

***

Желаем Вам всегда цвести

И каждым мигом наслаждаться,

С улыбкой знания нести,

Легко всех целей добиваться!



Пусть ценят Вас ученики,

Пускай коллеги уважают,

И пусть рабочие деньки

Вам только радость доставляют!

С Днем учителя от сердца

Вас сегодня поздравляю.

Вам профессией гуманной

Наслаждаться я желаю.



Пусть терпение не подводит,

Радует пусть детвора,

Нервов вам желаю крепких,

Позитива и добра.

***

Наставник, помощник и друг,

Расскажет о мире вокруг,

Поможет, подскажет, простит,

Он с нами смеется, грустит,

Он прежде товарищ и друг,

А после уж - кладезь наук!

День учителя пусть дарит

Веру в чудо и добро,

Перспективы удивляют,

На душе живёт тепло!



Пусть открытий новых море

Чистым светом поражает,

Жизнь желания исполнит,

А глаза всегда сияют!

***

Все профессии важны,

Но азы всегда нужны,

Знаниям первичным, лучшим,

Нас учителя научат!



Человек стал совершенен,

Труд учителя оценен,

Незаменимы вы сейчас,

Низкий вам поклон от нас!

Поздравления с Днем учителя в прозе и красивых картинках

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с вашим профессиональным днем! Мы прекрасно понимаем, насколько иногда вам тяжело и на какие жертвы порой вам приходится идти. Но мы желаем вам безграничного терпения и жизненных сил!

***

С днем учителя! Спасибо Вам за открытые сердца и преданность работе, за любовь, что отдаете каждый день и огромную заботу за каждого своего ученика. Пусть счастьем и радостью, улыбками и победами отплатит Вам жизнь!

День учителя 2020 (фото: freepik)

Поздравляем учителей с их профессиональным праздником! Пусть накопленные Вами знания из поколения в поколение будут передаваться, обрастая все новыми ветвями. Желаем уютных вечеров, интересных разговоров и теплых слов.

***

Грандиозного личного успеха, финансовой стабильности, достижения целей. Пусть жизнь будет наполнена смыслом на любом этапе, пусть все потребности будут благополучно реализованы и всегда будет здравый смысл.

День учителя 2020 (фото: pixabay)

Ранее мы писали, о чем важно помнить в День учителя, с которым педагогов начинают поздравлять уже в пятницу, 2 октября.