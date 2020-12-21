День зимнего солнцестояния: эти обряды помогут стать богатым и счастливым

День зимнего солнцестояния имел большое значение еще со времен первобытных людей. Это астрологическое явление, по мнению эзотериков, очень сильно влияет на людей. Однако этот день может стать началом удачного и успешного периода.

Как привлечь в свою жизнь богатство, счастье и удачу в День зимнего солнцестояния, рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Ведущие Мария Мельник и Анатолий Анатолич раскрыли несколько секретов привлечения достатка и благополучия на весь следующий год.

С древних времен день зимнего солнцестояния был точкой отсчета новой жизни. Это особый мистический праздник, в который можно стать энергетически сильнее и исполнить свои желания. В период солнцестояния небесное светило почти не меняет положения, визуально оно будто бы зависает на одном месте – отсюда и название "солнцестояние".

С этим днем ​​и до сих пор связано много мистических традиций: сегодня тысячи представителей различных религий приезжают в Стоунхендж в Великобритании, чтобы отпраздновать первый восход солнца после зимнего солнцестояния.

"В период зимнего солнцестояния проводится очень много обрядов для того, чтобы завершить какие-то свои дела. Можно проводить обряды на прибыль, на деньги", – объяснила мольфарка Елена Стеценко.

Она добавила, что за неделю до дня солнцестояния на Землю начинают сходить сильные потоки энергии, которые способствуют чудесам.

"В этот день нужно в 4 часа утра набрать воды, поставить ее на солнце до 12-ти часов дня, а затем бросить в нее деньги. И ждать заход солнца. А потом проговорить: "Как солнышко растет, как энергию нам дает, как день увеличивается, так достаток и прибыль у меня в кошельке увеличивается, деньги растут, деньги звенят, мне богатство дают", – посоветовала мольфарка.

Она порекомендовала деньги потратить на добрые дела. Все планы, которые будут составлены в этот день на весь следующий год будут иметь особую силу – они будут наполнены силой растущего Солнца.

"Очень хорошо в этот день прощать родственниками, помириться, то есть обнулить прошлое и попрощаться со всеми неприятностями", - добавил этнограф Вадим Назаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, какой ритуал в День зимнего солнцестояния исполнит любое желание.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которые изменят свою жизнь в День зимнего солнцестояния.