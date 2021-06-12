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Диетолог назвала топ-6 простых правил, как худеть без особых усилий

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Суббота 12 июня 2021 18:39
Диетолог назвала топ-6 простых правил, как худеть без особых усилий Худеть можно незаметно (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Самое сложное в похудении обычно - это начало. Но менее "травматичным" будет, если внедрять в свою жизнь простые привычки постепенно. Именно они обычно помогают стать стройной без особых усилий.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-диетолог Альбина Комиссарова.

Топ-6 правил, как похудеть без усилий

Движение

Тут все просто - двигайтесь! Лестница вместо лифта, ежедневная получасовая прогулка утром и вечером, 15-минутная зарядка по утрам, в перерыве между работой.

Овощи и фрукты

Старайтесь каждый день употреблять в пищу овощи и фрукты абсолютно в любом виде. На завтрак каша? Добавьте фрукты. На обед рыба? Добавьте овощной салат. На ужин овощи на гриле и курица. Легко!

Метод тарелки

Попробуйте хотя бы 1-2 раза в день есть по методу тарелки. Для этого наполняйте 1/2 тарелки овощами или фруктами, 1/4 белками и 1/4 сложными углеводами.

Диетолог назвала топ-6 простых правил, как худеть без особых усилий

Готовим фигуру к отпуску (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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Здоровый сон

Да, качественный сон позволит вам не срываться в течение дня на перекусы. Нужно просто высыпаться и хорошо отдыхать. Спите в темной хорошо проветриваемой комнате не меньше 7-8 часов.

Здоровая альтернатива джанк-фуду

Замените привычные продукты на более здоровые альтернативы. Не убирайте все "вредное", особо любимые продукты можно оставить. Например, белый хлеб замените цельнозерновым.

Дом без сладостей

Не покупайте сладкое домой. Можете себе его позволять в ресторанах, в гостях, на прогулке, а вот домой не несите, это лишний соблазн.

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