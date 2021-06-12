Дієтолог назвала топ-6 простих правил, як худнути без особливих зусиль

Найскладніше в схудненні зазвичай - це початок. Але менш "травматичним" буде, якщо впроваджувати в своє життя прості звички поступово. Саме вони зазвичай допомагають стати стрункою без особливих зусиль.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Альбіна Комісарова.

Рух

Тут все просто - рухайтеся! Сходи замість ліфта, щоденна півгодинна прогулянка вранці і ввечері, 15-хвилинна зарядка вранці, в перерві між роботою.

Овочі та фрукти

Намагайтеся щодня вживати в їжу овочі і фрукти абсолютно в будь-якому вигляді. На сніданок каша? Додайте фрукти. На обід риба? Додайте овочевий салат. На вечерю овочі на грилі і курка. Легко!

Метод тарілки

Спробуйте хоча б 1-2 рази на день їсти за методом тарілки. Для цього наповнюйте 1/2 тарілки овочами або фруктами, 1/4 білками і 1/4 складними вуглеводами.

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Здоровий сон

Так, якісний сон дозволить вам не зриватися протягом дня на перекушування. Потрібно просто висипатися і добре відпочивати. Спіть в темній добре провітрюваній кімнаті не менше 7-8 годин.

Здорова альтернатива джанк-фуду

Замініть звичні продукти на більш здорові альтернативи. Не прибирайте все "шкідливе", особливо улюблені продукти можна залишити. Наприклад, білий хліб замініть цільнозерновим.

Будинок без солодощів

Не купуйте солодке додому. Можете собі його дозволяти в ресторанах, в гостях, на прогулянці, а ось додому не несіть, це зайва спокуса.