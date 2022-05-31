ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)

Новина українською →
США, Вторник 31 мая 2022 11:28
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео) Шайло Джоли-Питт (коллаж: Lite / фото: instagram.com/shilohjoliepitt_fans)
Автор: Дмитрий Войналович

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт совершенствует свое мастерство в танцах.

Хоть 16-летняя девушка не слишком публична, но на днях в сети распространились видео из школы Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе, на котором Шайло демонстрирует, как хорошо умеет танцевать.

Эти кадры могут свидетельствовать о том, что Джоли-Питт выбрала для себя отличный от родителей путь, отдавая предпочтение музыке и танцам, а не актерской карьере (хотя с такими влиятельными родственниками Шайло легко могла бы стартонуть в Голливуде).

Американские СМИ пишут, что девушке поступают множество предложений также попробовать себя в роли модели.

Но юная танцовщица пока все их отвергает, сосредоточившись на урбан и хип-хоп культуре.

Какая Шайло Джоли-Питт вне танцпола

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)

Шайло Джоли-Питт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)

Напомним, мама Шайло Анджелина Джоли недавно приезжала в Украину.

Затем в своем Instagram актриса показала на весь мир, как маленькая украинка игралась обломком бомбы.

Кроме того, в самом Львове лауреат двух премий Оскар поделилась суперсилой с маленькими пациентами Охматдета.

Читайте LITE в Google News
Анджелина Джоли
STYLER
В Киеве 1 июня открываются садики: адреса заведений
В Киеве 1 июня открываются садики: адреса заведений