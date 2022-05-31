Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли-Питт совершенствует свое мастерство в танцах.
Хоть 16-летняя девушка не слишком публична, но на днях в сети распространились видео из школы Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесе, на котором Шайло демонстрирует, как хорошо умеет танцевать.
Эти кадры могут свидетельствовать о том, что Джоли-Питт выбрала для себя отличный от родителей путь, отдавая предпочтение музыке и танцам, а не актерской карьере (хотя с такими влиятельными родственниками Шайло легко могла бы стартонуть в Голливуде).
Американские СМИ пишут, что девушке поступают множество предложений также попробовать себя в роли модели.
Но юная танцовщица пока все их отвергает, сосредоточившись на урбан и хип-хоп культуре.
Какая Шайло Джоли-Питт вне танцпола
Шайло Джоли-Питт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)
Напомним, мама Шайло Анджелина Джоли недавно приезжала в Украину.
Затем в своем Instagram актриса показала на весь мир, как маленькая украинка игралась обломком бомбы.
Кроме того, в самом Львове лауреат двух премий Оскар поделилась суперсилой с маленькими пациентами Охматдета.