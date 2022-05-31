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Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)

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США, Вівторок 31 травня 2022 11:28
Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео) Шайло Джолі-Пітт (колаж: Lite / фото: instagram.com/shilohjoliepitt_fans)
Автор: Дмитрий Войналович

Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло Джолі-Пітт вдосконалює свою майстерність у танцях.

Хоч 16-річна дівчина не надто публічна, але днями у мережі поширилися відео зі школи Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесі, на якому Шайло демонструє, як гарно вміє танцювати.

Ці кадри можуть свідчити про те, що Джолі-Пітт обрала для себе відмінний від батьків шлях, віддаючи перевагу музиці й танцям, а не акторській кар'єрі (хоча з такими впливовими родичами Шайло легко могла б стартонути у Голлівуді).

Американські ЗМІ пишуть, що дівчині надходять безліч пропозицій також спробувати себе у ролі моделі.

Але юна танцівниця поки всі їх відкидає, зосередившись на урбан та хіп-хоп культурі.

Яка Шайло Джолі-Пітт поза танцполом

Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі затьмарює батьків своїм талантом (відео)

Шайло Джолі-Пітт (фото: instagram.com/shiloh.jolie.pitt)

Нагадаємо, мама Шайло Анджеліна Джолі нещодавно приїздила в Україну.

Потім у своєму Instagram актриса показала на весь світ, як маленька українка гралася уламком бомби.

Крім того, у самому Львові лавреатка двох премій Оскар поділилася суперсилою з маленькими пацієнтами Охматдиту.

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Анджеліна Джолі
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