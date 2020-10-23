Дочь Елизаветы II упала с лошади под Киевом: в сети всплыли архивные кадры

Дочь Елизаветы II принцесса Анна была в Киеве и участвовала в конных соревнованиях

Единственная дочь королевы Елизаветы II гостила в Киеве во времена СССР. Случилось это в 1973 году, тогда королевской особе было каких-то 23 года, она была помолвлена с британским спортсменом-конником Марком Филлипсом.

Визит юной принцессы был приурочен к Дням Великобритании в СССР. И она даже умудрилась упасть с лошади в украинской столице. Недавно в сети вспомнили об этом интересном факте. Так, в Twitter-аккаунте "Исторические фото" появился черно-белый кадр с Анной в Киеве.

Тогда, в сентябре 1973-го Киев принимал чемпионат Европы по конному спорту, а дочь британской королевы страстная любительница лошадей и опытная наездница.

Принцесса Анна в Киеве (скрин: twitter Исторические фото)

Анна прибыла в столицу Украины в сопровождении отца - принца Филиппа Эдинбургского.

Конные соревнования проходили в том году на территории Пирогово и окрестностях. В сети также можно найти видео, где Анна падает с лошади во время забега.

На кадрах видно, как скакун неудачно перепрыгивает через ограждение и падает, сбросив с себя хрупкую наездницу. К счастью, падение Анны обошлось без тяжелых травм.

Принцесса Анна упала с лошади в Киеве (видео: YouTube/AP Archive)

Напомним, что у королевы Елизаветы II и принца Филиппа Эдинбургского четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Отметим, что сама Елизавета II является большой любительницей верховой езды. Как только королева вышла из самоизоляции, она тут же оседлала коня.

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