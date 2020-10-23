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Дочь Елизаветы II упала с лошади под Киевом: в сети всплыли архивные кадры

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 18:59
Дочь Елизаветы II упала с лошади под Киевом: в сети всплыли архивные кадры Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Светлана Мащенко

Дочь Елизаветы II принцесса Анна была в Киеве и участвовала в конных соревнованиях

Единственная дочь королевы Елизаветы II гостила в Киеве во времена СССР. Случилось это в 1973 году, тогда королевской особе было каких-то 23 года, она была помолвлена с британским спортсменом-конником Марком Филлипсом.

Визит юной принцессы был приурочен к Дням Великобритании в СССР. И она даже умудрилась упасть с лошади в украинской столице. Недавно в сети вспомнили об этом интересном факте. Так, в Twitter-аккаунте "Исторические фото" появился черно-белый кадр с Анной в Киеве.

Тогда, в сентябре 1973-го Киев принимал чемпионат Европы по конному спорту, а дочь британской королевы страстная любительница лошадей и опытная наездница.

Дочь Елизаветы II упала с лошади под Киевом: в сети всплыли архивные кадры

Принцесса Анна в Киеве (скрин: twitter Исторические фото)

Анна прибыла в столицу Украины в сопровождении отца - принца Филиппа Эдинбургского.

Конные соревнования проходили в том году на территории Пирогово и окрестностях. В сети также можно найти видео, где Анна падает с лошади во время забега.

На кадрах видно, как скакун неудачно перепрыгивает через ограждение и падает, сбросив с себя хрупкую наездницу. К счастью, падение Анны обошлось без тяжелых травм.

Принцесса Анна упала с лошади в Киеве (видео: YouTube/AP Archive)

Напомним, что у королевы Елизаветы II и принца Филиппа Эдинбургского четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Отметим, что сама Елизавета II является большой любительницей верховой езды. Как только королева вышла из самоизоляции, она тут же оседлала коня.

Ранее мы писали, что последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского магната. Появились фото с бракосочетания.

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