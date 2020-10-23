Дочка Єлизавети II впала з коня під Києвом: в мережі спливли архівні кадри
Дочка Єлизавети ІІ принцеса Анна була в Києві і брала участь у кінних змаганнях
Єдина дочка королеви Єлизавети II гостювала в Києві за часів СРСР. Сталося це в 1973 році, тоді королівській персоні було якихось 23 роки, вона була заручена з британським спортсменом-кінником Марком Філліпсом.
Візит юної принцеси був приурочений до Днів Великобританії в СРСР. І вона навіть примудрилася впасти з коня в українській столиці. Нещодавно в мережі згадали про цей цікавий факт. Так, у Twitter-акаунті "Історичні фото" з'явився чорно-білий кадр з Анною в Києві.
Тоді, у вересні 1973-го Київ приймав чемпіонат Європи з кінного спорту, а дочка британської королеви пристрасна любителька коней і досвідчена наїзниця.
Принцеса Анна у Києві (скрін: twitter Історичні фото)
Анна прибула в столицю України в супроводі батька - принца Філіпа Единбурзького.
Кінні змагання проходили в тому році на території Пирогова і околицях. В мережі також можна знайти відео, де Анна падає з коня під час забігу.
На кадрах видно, як скакун невдало перестрибує через огорожу і падає, скинувши з себе тендітну наїзницю. На щастя, падіння Анни обійшлося без важких травм.
Принцеса Анна впала з коня в Києві (відео: YouTube/AP Archive)
Нагадаємо, що у королеви Єлизавети II і принца Філіпа Единбурзького четверо дітей: Чарльз, Анна, Ендрю і Едвард.
Відзначимо, що сама Єлизавета II є великою любителькою верхової їзди. Як тільки королева вийшла з самоізоляції, вона тут же осідлала коня.
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