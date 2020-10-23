Дочка Єлизавети II впала з коня під Києвом: в мережі спливли архівні кадри

Дочка Єлизавети ІІ принцеса Анна була в Києві і брала участь у кінних змаганнях

Єдина дочка королеви Єлизавети II гостювала в Києві за часів СРСР. Сталося це в 1973 році, тоді королівській персоні було якихось 23 роки, вона була заручена з британським спортсменом-кінником Марком Філліпсом.

Візит юної принцеси був приурочений до Днів Великобританії в СРСР. І вона навіть примудрилася впасти з коня в українській столиці. Нещодавно в мережі згадали про цей цікавий факт. Так, у Twitter-акаунті "Історичні фото" з'явився чорно-білий кадр з Анною в Києві.

Тоді, у вересні 1973-го Київ приймав чемпіонат Європи з кінного спорту, а дочка британської королеви пристрасна любителька коней і досвідчена наїзниця.

Принцеса Анна у Києві (скрін: twitter Історичні фото)

Анна прибула в столицю України в супроводі батька - принца Філіпа Единбурзького.

Кінні змагання проходили в тому році на території Пирогова і околицях. В мережі також можна знайти відео, де Анна падає з коня під час забігу.

На кадрах видно, як скакун невдало перестрибує через огорожу і падає, скинувши з себе тендітну наїзницю. На щастя, падіння Анни обійшлося без важких травм.

Принцеса Анна впала з коня в Києві (відео: YouTube/AP Archive)

Нагадаємо, що у королеви Єлизавети II і принца Філіпа Единбурзького четверо дітей: Чарльз, Анна, Ендрю і Едвард.

Відзначимо, що сама Єлизавета II є великою любителькою верхової їзди. Як тільки королева вийшла з самоізоляції, вона тут же осідлала коня.

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