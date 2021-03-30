Дочь Снежаны Егоровой рассказала "Зірковому шляху", как известные родители привили ей комплексы

Стася Ровинская успешная актриса, знает о кино все с самого детства, ведь ее родители - актриса и телеведущая Снежана Егорова и режиссер Семен Горов. Казалось, в силу профессии родителей у Стаси Ровинской не было шансов выбрать другую сферу, кроме актерской, ведь она часто бывала и на съемочной площадке, и за кулисами театра.

Однако мечта стать актрисой у девушки так и не появилась. И Снежана Егорова все же подтолкнула дочь попробовать себя в актерстве.

Стася Ровинская (фото: facebook.com/stacy.egorova)

"Я не знала, кем я хочу быть. Это была самая большая проблема. Потому что мне хотелось и журналистом быть, и дизайнером, и тем и сем. Мама мне говорит: "Давай на актерский". Я ответила: "Нет, не хочу. Потому что всегда не хватало времени с тобой, я не хочу, чтобы мои дети такими тоже были брошенными". Она говорит: "Просто попробуем, давай ты с моей подругой-актрисой Верой Кобзарь просто позанимаешься какое-то время». И я решила действительно поступать. Я почувствовала, что мне это нравится. Я очень переживала, что все будут говорить, что ты дочь Снежаны Егоровой, Семена Горова. У меня это такая болезненная была тема, потому что хочется доказать, что ты сама на что-то способна", - говорит Стася Ровинская на канале "Украина".

И даже когда девушка самостоятельно стала студенткой театрального ВУЗа , предвзятое отношение к ней из-за известных родителей никуда не исчезло.

"У тебя нет права на ошибку. Если у меня что-то не получалось, это означало: ты бездарь. Была одна преподавательница, которая говорила: "Понятно, почему сюда взяли", - делится с "Зірковим шляхом" Стася Ровинская и добавляет, что требовательными к ней были и ее родители, - они хотели, чтобы я была или лучше, или никак. Я играла в университете главную роль в сказке "Алиса в стране чудес". И я пригласила папу и маму на нашу премьеру. Мы думали, все идет прекрасно. И потом у меня есть монолог в зал. И я, когда увидела жесткое выражение лица мамы, начинаю думать, что что-то не так, чего она так смотрит. И спектакль прошел ужасно. После спектакля только я ушла со сцены, мама и папа ко мне подошли и сказали: "Ты была хуже всех. Ты понимаешь, что все были лучше тебя? Это было ужасно, нам было стыдно. Это просто жесть была". Мне было очень обидно, я начала плакать. Думаю - все, мне не нужно этим заниматься. Это очень сильно ударило по мне".

Стася Ровинская (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Регулярная критика родителей изрядно повлияла на Стасю.

"Даже сейчас у меня еще такое остается, что я не могу себя полностью открыть перед своими родителями. Потому что они были очень критичны ко мне. Мне уже почти 30 лет, а я сразу с ними такой ребенок. Я постоянно работаю над своими психологическими зажимами. Я знала четко, что у меня была детская, не скажу, что травма, но детский комплекс такой", - говорит Стася Ровинская.

Девушка в свое время страдала не только из-за чрезмерной требовательности родителей, но и из-за их семейной распри. Родители развелись, когда ей было 7 лет.

"Для меня это было очень сложно. И развод был сложным. Они не остались друзьями. У меня вообще с моим папой сильная связь. Мы похожи и внешне, и по характеру. И иногда слышала фразы: "Ты так похожа на своего отца". Мама мне говорила. И я чувствовала, как будто вину свою за это. И это тоже на меня повлияло. При формировании меня как личности. Потому что ты себя ассоциируешь с мамой и с папой. И когда твой папа как говорят, какой-то плохой, то ты тоже как бы немножко плохая, когда тебе говорят, что ты так похожа на своего отца с такой претензией. Я не виню свою маму, она не хотела сказать что-то плохо. Но мне это очень запечатлелось в сознании. И для меня да, это был удар такой", - поделилась Стася.

По ее словам, все психологические сложности, которые возникали в ее жизни, она решала и продолжает решать сама, без помощи психологов.

"Вообще в голове я постоянно веду какие-то беседы. Я себя вижу со стороны хорошо и знаю, где у меня какие-то минусы, пробелы, надо что-то проработать", - сказала Стася Ровинская на канале "Украина".

Неустанная работа над уверенностью в себе помогла девушке стать успешной актрисой. А еще, говорит, ее очень изменило материнство. Впервые Стася стала мамой в 21 год, а сейчас, в свои 28 она уже мама троих детей - двух сыновей и дочери, которой еще нет и года.