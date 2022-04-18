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Доктор Комаровский рассказал, как "эффект магнезии" влияет на коронавирус

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 13:55
Доктор Комаровский рассказал, как "эффект магнезии" влияет на коронавирус Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Когда вы в последний раз проверяли статистику больных коронавирусом? По-прежнему делаете все, чтобы избежать COVID-19? Доктор Евгений Комаровский отметил, что в случае с ковидом наблюдается четкий "эффект магнезии".

Эксперт привел простой пример его действия в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Например, когда у человека очень сильно болит голова, врач делает ему укол магнезии. Но место укола болит так, что про голову уже забываешь. Вот это и есть "эффект магнезии". И сегодня он вполне проявился в связи с военными действиями.

Война, потери, эвакуация, отсутствие связи с родными людьми, непонимание, что будет завтра - это все настолько сильно бьет по психике, что о COVID-19 уже все забыли.

"Однако люди по-прежнему болеют коронавирусом. Те, кто был в группе риска, так в ней и остаются. Например, сегодня в Шанхае очень плохая ситуация. Там большой рост заболеваний и смертности от ковида", - сказал Комаровский.

Уже известно, что развитие депрессии и синдрома панических атак очень характерно для постковидного периода.

И многим людям, чтобы улучшить свое состояние, действительно нужны антидепрессанты.

Но некоторые считают, что лекарства может назначить только психиатр или психотерапевт, которых непросто найти в военное время.

"В Украине такие препараты может выписывать любой врач",- пояснил доктор Комаровский.

"Но ему нужно уметь подобрать нужный препарат, научить человека, как его принимать, рассказать, какие могут быть побочные эффекты и как важно выдержать установленный курс лечения", - добавил он.

Ранее Комаровский поделился советами от своих израильских коллег о том, как вести себя при ракетных обстрелах.

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Доктор Комаровский
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