Доктор Комаровский рассказал, как "эффект магнезии" влияет на коронавирус
Когда вы в последний раз проверяли статистику больных коронавирусом? По-прежнему делаете все, чтобы избежать COVID-19? Доктор Евгений Комаровский отметил, что в случае с ковидом наблюдается четкий "эффект магнезии".
Эксперт привел простой пример его действия в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".
Например, когда у человека очень сильно болит голова, врач делает ему укол магнезии. Но место укола болит так, что про голову уже забываешь. Вот это и есть "эффект магнезии". И сегодня он вполне проявился в связи с военными действиями.
Война, потери, эвакуация, отсутствие связи с родными людьми, непонимание, что будет завтра - это все настолько сильно бьет по психике, что о COVID-19 уже все забыли.
"Однако люди по-прежнему болеют коронавирусом. Те, кто был в группе риска, так в ней и остаются. Например, сегодня в Шанхае очень плохая ситуация. Там большой рост заболеваний и смертности от ковида", - сказал Комаровский.
Уже известно, что развитие депрессии и синдрома панических атак очень характерно для постковидного периода.
И многим людям, чтобы улучшить свое состояние, действительно нужны антидепрессанты.
Но некоторые считают, что лекарства может назначить только психиатр или психотерапевт, которых непросто найти в военное время.
"В Украине такие препараты может выписывать любой врач",- пояснил доктор Комаровский.
"Но ему нужно уметь подобрать нужный препарат, научить человека, как его принимать, рассказать, какие могут быть побочные эффекты и как важно выдержать установленный курс лечения", - добавил он.
Ранее Комаровский поделился советами от своих израильских коллег о том, как вести себя при ракетных обстрелах.