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Доктор Комаровський розказав, як "ефект магнезії" впливає на коронавірус

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Понеділок 18 квітня 2022 13:55
Доктор Комаровський розказав, як "ефект магнезії" впливає на коронавірус Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Коли ви востаннє перевіряли статистику хворих на коронавірус? Як і раніше робите все, щоб уникнути COVID-19? Доктор Євген Комаровський зазначив, що у випадку з ковідом спостерігається чіткий "ефект магнезії".

Експерт навів простий приклад його дії у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Наприклад, коли дуже болить голова, лікар робить людині укол магнезії. Але місце уколу болить так, що про голову пацієнт вже забуває. Це і є "ефект магнезії". І сьогодні він цілком проявився у зв'язку з воєнними діями.

Війна, втрати, евакуація, відсутність зв'язку з рідними, нерозуміння, що буде завтра - це так сильно б'є по психіці, що про COVID-19 всі вже забули.

"Однак люди, як і раніше, хворіють на коронавірус. Ті, хто був у групі ризику, так в ній і залишаються. Наприклад, сьогодні в Шанхаї дуже погана ситуація. Там велике зростання захворювань та смертності від ковіду", - сказав Комаровський.

Вже відомо, що розвиток депресії та синдрому панічних атак дуже характерний для постковідного періоду.

І багатьом людям, щоб покращити свій стан, дійсно потрібні антидепресанти.

Але дехто вважає, що ліки може призначити тільки психіатр або психотерапевт, яких непросто знайти у воєнний час.

"В Україні такі препарати може виписувати будь-який лікар", - пояснив доктор Комаровський.

"Але йому треба вміти підібрати потрібний препарат, навчити людину, як його приймати, розповісти, які можуть бути побічні ефекти та як важливо витримати встановлений курс лікування", - додав він.

Раніше Комаровський поділився порадами від своїх ізраїльських колег про те, як поводитися при ракетних обстрілах.

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Доктор Комаровский
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