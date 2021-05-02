Дорофеева приехала в гости к победителю "Голосу країни 2021": певице накрыли пышный стол
Надя Дорофеева сдержала свое обещание и приехала в гости к победителю шоу "Голос країни 2021" Сергею Лазановскому, который выбрал ее команду на "слепых прослушиваниях". Артистка вместе с мужем Владимиром Дантесом приехала в родное село Сергея - Попельники, что в Ивано-Франковской области.
Соответствующими фото певица поделилась в Instagram.
Скриншот с Instagram
Семья Лазановского хорошо подготовилась к приезду звездных гостей и накрыла пышный стол, на котором были мясные нарезки, различные салаты, бутерброды с икрой, запеченная рыба и фрукты.
Скриншот с Instagram
"Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто "немного, на один зубок", чтобы так, не наесться", - пошутил Дантес.
Соседи Лазановского также пришли к его дому, чтобы увидеть и сфотографироваться с Дорофеевой и Дантесом.
Скриншот с Instagram
Дорофеева призналась, что обычно проводит Пасху с семьей, но в этом году такой возможности нет.
Обіцяла приїхати та виконала свою обіцянку на Великдень
Напомним, Сегей Лазановский показал дом в киевской новостройке, в котором он выиграл двухкомнатную квартиру.
Позже на встрече с журналистами в Ивано-Франковске Лазановский заявил, что выигранную квартиру он собирается продать. При этом часть вырученных средств он потратит на развитие своего творчества, а часть отдаст на благотворительность.