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Дорофеева приехала в гости к победителю "Голосу країни 2021": певице накрыли пышный стол

Новина українською → Ивано-Франковск, Воскресенье 02 мая 2021 16:14
Дорофеева приехала в гости к победителю "Голосу країни 2021": певице накрыли пышный стол Фото: Надя Дорофеева с Сергеем Лазановским (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Роман Мирончук

Надя Дорофеева сдержала свое обещание и приехала в гости к победителю шоу "Голос країни 2021" Сергею Лазановскому, который выбрал ее команду на "слепых прослушиваниях". Артистка вместе с мужем Владимиром Дантесом приехала в родное село Сергея - Попельники, что в Ивано-Франковской области.

Соответствующими фото певица поделилась в Instagram.

Дорофеева приехала в гости к победителю &quot;Голосу країни 2021&quot;: певице накрыли пышный стол

Дорофеева приехала в гости к победителю &quot;Голосу країни 2021&quot;: певице накрыли пышный стол

Скриншот с Instagram

Семья Лазановского хорошо подготовилась к приезду звездных гостей и накрыла пышный стол, на котором были мясные нарезки, различные салаты, бутерброды с икрой, запеченная рыба и фрукты.

Дорофеева приехала в гости к победителю &quot;Голосу країни 2021&quot;: певице накрыли пышный стол

Скриншот с Instagram

"Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто "немного, на один зубок", чтобы так, не наесться", - пошутил Дантес.

Соседи Лазановского также пришли к его дому, чтобы увидеть и сфотографироваться с Дорофеевой и Дантесом.

Дорофеева приехала в гости к победителю &quot;Голосу країни 2021&quot;: певице накрыли пышный стол

Скриншот с Instagram

Дорофеева призналась, что обычно проводит Пасху с семьей, но в этом году такой возможности нет.

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Напомним, Сегей Лазановский показал дом в киевской новостройке, в котором он выиграл двухкомнатную квартиру.

Позже на встрече с журналистами в Ивано-Франковске Лазановский заявил, что выигранную квартиру он собирается продать. При этом часть вырученных средств он потратит на развитие своего творчества, а часть отдаст на благотворительность.

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