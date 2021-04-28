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Голос країни 2021: победитель шоу рассказал, что сделает с подаренной квартирой в Киеве

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 28 апреля 2021 07:16
Голос країни 2021: победитель шоу рассказал, что сделает с подаренной квартирой в Киеве Фото: Сергей Лазановский (instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)
Автор: Роман Мирончук

В это воскресенье, 25 апреля, стало известно имя победителя шоу "Голос країни 2021". Им стал парень из Ивано-Франковской области Сергей Лазановский. Певец получил не только заветную статуэтку победителя проекта, но и двухкомнатную квартиру в Киеве. Но Сергей рассказал, что квартиру собирается продать и часть денег потратит на развитие своего творчества, а часть отдаст на благотворительность.

Об этом сообщает ивано-франковское издание "Галка".

Сергей Лазановский на встрече с журналистами прежде всего еще раз поблагодарил всех за поддержку и в том числе своего коллегу по проекту Тему Паучека, с которым вместе пришел на пресс-конференцию.

"Мы сделали это вместе - победили. Это было сложно психологически, особенно ожидания результатов, но как только раздается твоя фамилия, то эмоции просто бьют через край. Также благодарю Теме, он и меня поддерживал. Вы мотивировали нас пойти на этот проект и бороться. Самое ценное было даже не победить, а найти своего зрителя и слушателя", - отметил Лазановский.

Напомним, что Лазановский родом из села Попельники Ивано-Франковской области. И теперь он ожидает к себе в гости Надю Дорофееву, которая приедет вместе со своим мужем Владимиром Дантесом.

Еще на этапе "слепых прослушиваний" Дорофеева пообещала приехать к Лазановскому домой, если он выберет ее команду.

Голос країни 2021: победитель шоу рассказал, что сделает с подаренной квартирой в Киеве

Сергей Лазановский с Надей Дорофеевой (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)

Мы также писали о том, что Лазановский показал дом, в котором выиграл двухкомнатную квартиру.

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