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Без дорогостоящих кремов: косметолог назвала базовое условие для красивой кожи

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Вторник 01 июня 2021 19:05
Без дорогостоящих кремов: косметолог назвала базовое условие для красивой кожи Красивая кожа - результат правильного образа жизни (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кожа будет красивой и здоровой только в одном случае: если правильно за ней ухаживать, то есть, защищать от солнца и давать ей восстановить ресурсы - при помощи сна и еды. Эти основы не заменит ни один дорогостоящий крем.

Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.

Вы пробовали высыпаться? Прямо, чтобы лечь в 11, встать в 7 хотя бы недельку подряд. Я вот не могла похвастаться таким режимом. Но недавно был период, когда от усталости в 11 я уже спала. На уход ни сил, ни времени не было. А чтобы набраться сил, я ела только лосося, яйца, курицу, овощи и зелень.

Когда через время я посмотрела в зеркало, обнаружила, что такой здоровой и сияющей кожи я давненько не видела. Думаю, вывод сделаете сами.

Без дорогостоящих кремов: косметолог назвала базовое условие для красивой кожи

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Вообще, сон влияет на красоту разными механизмами. Расскажу про мелатонин и серотонин. Для хорошего самочувствия нам нужен ночью мелатонин, а днем - серотонин.

Мелатонин - гормон сна, вырабатывающийся в темное время суток, пока мы спим. У него много функций:

  • Защищает генетический материал и белковые структуры (те самые, которые делают кожу упругой и красивой).
  • Как антиоксидант, помогает восстановить ресурсы коже и другим системам.
  • Стимулирует иммунную систему и помогает препятствовать раку кожи.
  • Влияет на работу гипофиза и выработку гормонов (ФСГ, ЛГ), сбой в которых косвенно влияет на акне.

Если вы не спите, переживаете или спите при свете, вам критически не хватает мелатонина и вы становитесь грустненьким. Еще и волосы выпадают, т. к. он влияет на рост волос (его даже наносят местно для стимуляции роста).

Серотонин вырабатывается днем и во время занятий спортом (и не только). Он действует как антидепрессант, регулятор нервной системы и поставщик стройматериалов для мелатонина.

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Вот еще пища для размышлений:

Лептин - гормон, дает нам ощущение сытости. Грелин - гормон, посредством которого организм дает нам сигнал "неси черешню, я голоден". При хроническом недосыпе лептин падает, а грелин растет. Получается, мы всегда голодны, а когда едим, все никак не можем наесться. Как результат, жирочек по бокам.

Вот так сон влияет на красоту и здоровье нашей кожи. Хотите быть стройными и красивыми - ложитесь спать максимум в 23:00, просыпайтесь в 7:00 и ведите активный образ жизни.

Напомним, косметолог рассказала всю правду про чистку лица.

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