Без дорогих кремів: косметолог назвала базову умову для красивої шкіри

Шкіра буде красивою і здоровою тільки в одному випадку: якщо правильно за нею доглядати, тобто, захищати від сонця і давати їй відновити ресурси - за допомогою сну і їжі. Ці основи не замінить жоден дорогий крем.

Ви пробували висипатися? Прямо, щоб лягти в 11, встати в 7 хоча б тиждень поспіль. Я от не могла похвалитися таким режимом. Але недавно був період, коли від втоми в 11 я вже спала. На догляд ні сил, ні часу не було. А щоб набратися сил, я їла тільки лосося, яйця, курку, овочі та зелень.

Коли через час я подивилася в дзеркало, виявила, що такої здорової і сяючої шкіри я давненько не бачила. Думаю, висновок зробите самі.

Як привести в порядок шкіру обличчя без дорогих кремів (фото: pexels.com)

Взагалі, сон впливає на красу різними механізмами. Розповім про мелатонін і серотонін. Для гарного самопочуття нам потрібен вночі мелатонін, а вдень - серотонін.

Мелатонін - гормон сну, що виробляється в темний час доби, поки ми спимо. У нього багато функцій:

Захищає генетичний матеріал і білкові структури (ті самі, які роблять шкіру пружною і красивою).

Як антиоксидант, допомагає відновити ресурси шкірі та іншим системам.

Стимулює імунну систему і допомагає перешкоджати раку шкіри.

Впливає на роботу гіпофіза і вироблення гормонів (ФСГ, ЛГ), збій в яких побічно впливає на акне.

Якщо ви не спите, переживаєте або спите при світлі, вам критично не вистачає мелатоніну і ви стаєте сумненьким. Ще й волосся випадає, тому що він впливає на ріст волосся (його навіть наносять місцево для стимуляції росту).

Серотонін виробляється вдень і під час занять спортом (і не тільки). Він діє як антидепресант, регулятор нервової системи і постачальник будматеріалів для мелатоніну.

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Ось ще їжа для роздумів:

Лептин - гормон, дає нам відчуття ситості. Грелін - гормон, за допомогою якого організм дає нам сигнал "неси черешню, я голодний". При хронічному недосипі лептин падає, а грелін росте. Виходить, ми завжди голодні, а коли їмо, все ніяк не можемо наїстися. Як результат, жирочок з боків.

Ось так сон впливає на красу і здоров'я нашої шкіри. Хочете бути стрункими і красивими - лягайте спати максимум о 23:00, прокидайтеся о 7:00 і ведіть активний спосіб життя.