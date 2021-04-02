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Доставайте зонтики: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 06:32
Доставайте зонтики: синоптики рассказали, где пройдут дожди Фото: погода в Украине 2 апреля будет дождливой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Lite

Погода в Украине сегодня, 2 апреля, будет теплой, но дождливой. При этом осадки ожидаются в большинстве областей Украины.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины дожди ожидаются в Закарпатской области, где температура воздуха составит +10…+12, и в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Здесь днем будет +8…+10.

Во Львовской и Ровенской области без осадков, +8…+10. В Луцкой области тоже без дождя +7...+9.

В северной части страны также ожидается дождь. В Черниговской и Сумской области столбики термометров покажут +9…+11.

На востоке страны осадки будут только в Харьковской области. При этом там температура воздуха составит +12…+14. В Луганской области также +12…+14, но без дождей. В Донецкой области немного теплее +13…+15.

В центральных регионах также дожди. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях +11…+13.

На юге дождь ожидается в Одесской и Николаевской областях. В Херсонской области без осадков. При этом во все трех областях будет +13…+15.

В оккупированном Крыму без осадков. Температура воздуха днем составит +13…+15 градусов.

В Киеве ожидается дождь. Днем температура воздуха прогреется до +8…+10. При этом будет дуть северо-западный ветер 7-12 м/с.

Доставайте зонтики: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Погодная карта Украины 2 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, по прогнозам синоптиков, в апреле в Украине будут еще заморозки.

Мы также писали о том, в Украину снова придут дожди и похолодает.

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