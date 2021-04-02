Діставайте парасольки: синоптики розповіли, де пройдуть дощі

Погода в Україні сьогодні, 2 квітня, буде теплою, але дощовою. При цьому опади очікуються в більшості областей України.

На заході України очікуються дощі у Закарпатській області, де температура повітря складе +10...+12, і в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Тут вдень буде +8...+10.

У Львівській та Рівненській області без опадів, +8...+10. У Луцькій області теж без дощу +7...+9.

У північній частині країни очікується дощ. У Чернігівській і Сумській області стовпчики термометрів покажуть +9...+11.

На сході країни опади будуть тільки в Харківській області. При цьому там температура повітря становитиме +12...+14. В Луганській області також +12...+14, але без дощів. У Донецькій області трохи тепліше +13...+15.

У центральних регіонах також дощі. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях +11...+13.

На півдні дощ очікується в Одеській і Миколаївській областях. У Херсонській області без опадів. При цьому у всіх трьох областях буде +13...+15.

В окупованому Криму без опадів. Температура повітря вдень становитиме +13...+15 градусів.

У Києві очікується дощ. Вдень температура повітря прогріється до +8...+10. При цьому буде дути північний вітер 7-12 м/с.

Дорожня карта України 2 квітня (meteo.gov.ua)