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Доставайте зонты: синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами

Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине сегодня, 25 июня, будет неоднозначной. В некоторой части страны осадков не ожидается, но будет жара, а в западных и южных областях пройдут дожди с грозами. При этом также будет достаточно жарко.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе дожди и грозы. В Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях днем будет +32+34. В Ивано-франковской области +31+33. В Ровенской области +33+35.

В северной части без дождей. В Черниговской и Сумской областях ожидается +32+34.

В центральной части без осадков. В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях также +32+34. В Днепропетровской области +31+33.

В южных регионах дождя не будет. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях температура воздуха составит +33+35.

На юге осадков не будет только в Запорожской и Херсонской областях. Там будет +31+33. А вот в Николаевской области хоть тоже будет +31+33, но ожидается дождь с грозой. Также дожди пройдут в Одесской области, где будет +26+28.

В оккупированном Крыму дождь с грозой и +27+29.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха будет на уровне +32+34 градусов. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине 25 июня (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в Украину движется холодный атмосферный фронт.

Мы также писали о том, что эксперты назвали напитки, которые не стоит пить в жару.

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