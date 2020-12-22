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Дождь, снег и морозы: каким регионам не повезет с погодой

Новина українською → Вторник 22 декабря 2020 06:03
Дождь, снег и морозы: каким регионам не повезет с погодой Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине во вторник, 22 декабря, ожидается нестабильная и во многих областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Часть областей накроет морозами.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны снег захватит Донецкую и Луганскую области, в остальных – пасмурно. Ночная температура составит от -10 до -3 градусов, днем в большинстве областей ожидается от -5 до 0.

В южных областях снег пройдет в Херсоне, а в Одессе и Николаеве – переменная облачность. Ночью в регионе от -4 до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса. В Крыму синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, ночью от -1 до +1 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночная температура упадет до -7 -5 градусов, днем ожидается от -3 до -1 градуса.

В западной части страны дожди пройдут на Волыни, во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах, на Закарпатье возможен ливень. В остальных областях – пасмурно. Температура воздуха ночью составит от -3 до 0 градусов, днем от 0 до +5 градусов.

В центре Украины без осадков, небольшая облачность. Ночью от -5 до -3 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

В Киеве 22 декабря облачно, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться от -4 до -2 градусов, днем ожидается от -2 до 0 градусов.

Дождь, снег и морозы: каким регионам не повезет с погодой

Карта погоды в Украине на вторник, 22 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что Украинский гидрометцентр дал прогноз погоды до 1 января.

А также рассказывали о том, что синоптик сообщила, когда Украину снова накроет снегопадами.

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