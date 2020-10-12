Дожди и еще немного тепла: каким областям приготовиться к ухудшению погоды

Часть Украины накроет сильными ливнями, часть - будет радоваться солнечной погоде

Погода в Украине во вторник, 13 октября, будет комфортной и сухой не во всех областях страны. Жителям западных и южных регионов с погодными условиями не повезет и синоптики предупредили о сильных дождях и понижении температуры воздуха.

На востоке страны поднимется сильный ветер, местами со штормовыми порывами. В регионе будет сухо, без осадков, возможна небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +9 +12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 +23 градусов.

В южных областях сухая погода ожидается только в Херсонской области и Крыму, в остальных областях – кратковременные дожди и сильный ветер. Температура воздуха ночью составит +12 +14 градусов, в Одессе до +17 градусов. Днем в регионе прогреется до +21 +24 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +14 +16 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

На севере страны осадки не прогнозируются, но будет дуть сильный ветер. Ночью в регионе ожидается +10 +12 градусов, днем потеплеет до +20 +22 градусов.

Западные области накроет дождями, местами пройдут ливни, ситуацию ухудшит сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +9 +12 градусов, днем ожидается от +15 до +18 градусов, местами прогреется до +20 градусов.

В центральной части страны сильный ветер, но будет сухо и без осадков. Ночью от +10 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +20 +23 градусов.

В Киеве 13 октября ожидается суха погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 13 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается аномальная погода со штормом и скачками температур.

А также рассказывали о том, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь и предупредили о заморозках.