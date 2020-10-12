Дощі і ще трохи тепла: яким областям приготуватися до погіршення погоди

Частину України накриє сильними зливами, частина - буде радіти сонячній погоді

Погода в Україні у вівторок, 13 жовтня, буде комфортною і сухою не у всіх областях країни. Жителям західних і південних регіонів з погодними умовами не пощастить і синоптики попередили про сильні дощі та зниження температури повітря.

На сході країни підніметься сильний вітер, місцями зі штормовими поривами. У регіоні буде сухо, без опадів, можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря складе +9 +12 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +23 градусів.

У південних областях суха погода очікується лише в Херсонській області та Криму, в інших областях – короткочасні дощі та сильний вітер. Температура повітря вночі становитиме +12 +14 градусів, в Одесі до +17 градусів. Вдень у регіоні прогріється до +21 +24 градусів. У Криму хмарно, без опадів. Вночі +14 +16 градусів, вдень від +22 до +24 градусів.

На півночі країни опади не прогнозуються, але буде сильний вітер. Вночі в регіоні очікується +10 +12 градусів, вдень потеплішає до +20 +22 градуси.

Західні області накриє дощами, місцями пройдуть зливи, ситуацію ускладнює сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря буде коливатися в межах +9 +12 градусів, вдень очікується від +15 до +18 градусів, місцями прогріється до +20 градусів.

В центральній частині країни сильний вітер, але буде сухо і без опадів. Вночі від +10 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +20 +23 градусів.

У Києві 13 жовтня очікується суха погода, без істотних опадів. Вітер південно-східний, зі штормовими поривами. Вночі від +11 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 13 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну насувається аномальна погода зі штормом і перепадами температур.

А також розповідали про те, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень і попередили про заморозки.