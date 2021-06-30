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Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода

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Среда 30 июня 2021 06:29
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода Фото: погода в Украине 30 июня будет дождливой (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Украине в среду, 30 июня, будет дождливой и с грозами. При этом осадки ожидаются в большинстве областей. Температура воздуха будет не ниже +26.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западной части Украины пройдут дожди. Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой и Ровенской областях днем будет +29+31. Жарче всего будет в Закарпатской области - +31+33.

На севере также дожди с грозами. В Черниговской области ожидается +27+29, а в Сумской - +26+28.

В центральных регионах также ожидаются дожди. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях будет +29+31.

На востоке осадков не ожидается. При этом в Донецкой, Луганской и Харьковских областях температура воздуха составит +27+29.

На юге дожди пройдут не везде. Так, к примеру, в Запорожской и Херсонской областях без осадков и +27+29 и +29+31 соответственно. В Николаевской и Одесской областях ожидаются дожди и +29+31.

В оккупированном Крыму без дождей. На полуострове температура воздуха составит +29+31.

В Киеве пройдут дожди. При этом будет жарко +28+30. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода

Погода в Украине 30 июня (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в Киеве прошел мощный ливень с градом: непогода снесла билборд и повредила автомобили.

Ранее метеоролог рассказала об изменениях климата и влиянии на Украину. По ее словам, в стране будет больше жары.

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