Дощі з грозами: синоптики розповіли, де буде негода

Погода в Україні в середу, 30 червня, буде дощовою і з грозами. При цьому опади очікуються в більшості областей. Температура повітря буде не нижче +26.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру .

У західній частині України пройдуть дощі. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Чернівецькій та Рівненській областях вдень буде +29+31. Найспекотніше буде в Закарпатській області - +31+33.

На півночі також дощі з грозами. У Чернігівській області очікується +27+29, а в Сумській - +26+28.

У центральних регіонах також очікуються дощі. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде +29+31.

На сході опадів не очікується. При цьому в Донецькій, Луганській і Харківських областях температура повітря складе +27+29.

На півдні дощі пройдуть не скрізь. Так, наприклад, в Запорізькій і Херсонській областях без опадів і +27+29 і +29+31 відповідно. У Миколаївській та Одеській областях очікуються дощі та +29+31.

В окупованому Криму без дощів. На півострові температура повітря складе +29+31.

У Києві пройдуть дощі. При цьому буде спекотно +28+30. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 30 червня (погодна карта: meteo.gov.ua)