Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине сегодня, 7 июня, порадует только любителей дождей. При чем осадки и грозы ожидаются по всей территории Украины без исключения.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра .

На западе дожди. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях будет +22…+24. В Ивано-Франковской области +21…+23. В Ровенской и Волынской областях +23…+25.

На севере страны также дожди. В Сумской и Черниговской областях температура воздуха прогреется до +21…+23.

В центральных регионах также осадки. В Черкасской и Полтавской областях +21…+23. В Днепропетровской и Кировоградской областях +22…+24.

На востоке также дожди. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях +21…+23.

На юге дожди. В Запорожской области +21…+23. В Николаевской и Херсонской областях +22…+24. В Одесской области +23…+25.

В оккупированном Крыму дождь. Температура воздуха прогреется до +21…+23.

В Киеве ожидается дождь и гроза. Также будет тепло +21…+23. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 7 июня (погодная карта: meteo.gov.ua)