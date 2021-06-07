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Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом погоди

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Понеділок 07 червня 2021 06:31
Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом погоди Колаж-Україна: погода в Україні 7 червня дощової
Автор: Lite

Погода в Україні сьогодні, 7 червня, порадує тільки любителів дощів. При чому опади і грози очікуються по всій території України без винятку.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході дощі. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях буде +22... +24. В Івано-Франківській області + 21... +23. У Рівненській та Волинській областях +23 ... +25.

На півночі країни також дощі. У Сумській і Чернігівській областях температура повітря прогріється до +21... +23.

У центральних регіонах також опади. У Черкаській і Полтавській областях + 21... +23. У Дніпропетровській і Кіровоградській областях + 22... +24.

На сході також дощі. У Донецькій, Луганській і Харківській областях + 21... +23.

На півдні дощі. У Запорізькій області + 21... +23. У Миколаївській та Херсонській областях +22... +24. В Одеській області + 23... +25.

В окупованому Криму дощ. Температура повітря прогріється до + 21... +23.

У Києві очікується дощ і гроза. Також буде тепло + 21... +23. При цьому буде дути північний вітер зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні 7 червня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптик розповіла про повернення циклону і дощах в Україні.

Раніше синоптик розповів, чому українцям "світить" до +40 влітку.

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