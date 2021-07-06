Дожди понемногу отступают: синоптики рассказали, где будут грозы
Погода в Украине во вторник, 6 июля, будет с дождями, правда они уже не на всей территории страны будут сильными. Грозы с обильными осадками ожидаются на востоке и юге.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе Украины небольшой дождь будет почти во всех областях. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях +26+28. Во Львовской и Черновицкой областях +25+27.
Дождя не будет в Закарпатской области. Там температура воздуха прогреется до +28+30.
В северной части также пройдет небольшой дождь. В Черниговской области будет +26+28, в Сумской +27+29.
В центральных регионах ожидаются дожди с грозами. При этом в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях будет +26+28. В Черкасской области +27+29.
Жителям восточных областей следует ожидать сильных дождей с грозами. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях +25+27.
На юге также сильные дожди с грозами. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях +25+27.
В Крыму дождь и также +25+27.
В Киеве ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +27+29. При этом будет дуть северо-восточный ветер 5-10 м/с.
Погода в Украине 6 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)
Напомним, в пещерном городе в Крыму из-за паводков застряли 18 туристов, из них трое детей.
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