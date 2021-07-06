ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі потроху відступають: синоптики розповіли, де будуть грози

Новость на русском →
Вівторок 06 липня 2021 06:52
Дощі потроху відступають: синоптики розповіли, де будуть грози Фото: дощ в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні у вівторок, 6 липня, буде з дощами, правда вони вже не на всій території країни будуть сильними. Грози з рясними опадами очікуються на сході і півдні.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України невеликий дощ буде майже у всіх областях. На Тернопільщині, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської та Рівненській областях +26+28. У Львівській та Чернівецькій областях +25+27.

Дощу не буде в Закарпатській області. Там температура повітря прогріється до +28+30.

У північній частині також пройде невеликий дощ. У Чернігівській області буде +26+28, в Сумській +27+29.

У центральних регіонах очікуються дощі з грозами. При цьому в Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях буде +26+28. У Черкаській області +27+29.

Жителям східних областей слід очікувати сильних дощів з грозами. У Луганській, Донецькій і Харківській областях +25+27.

На півдні також сильні дощі з грозами. У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях +25+27.

В Криму дощ і також +25+27.

У Києві очікується невеликий дощ. Температура повітря складе +27+29. При цьому буде дути північний вітер 5-10 м/с.

Дощі потроху відступають: синоптики розповіли, де будуть грози

Погода в Україні 6 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в печерному місті в Криму через паводки застрягли 18 туристів, з них троє дітей.

Ми також писали про те, що Одеса пішла під воду і перетворилась на Венецію.

Читайте LITE в Google News
Погода в Україні Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить
ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить