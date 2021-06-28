Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды

В Украине 28 июня погода будет дождливой и с сильными шквалами. Грозы ожидаются в некоторых областях, в других синоптики прогнозируют солнце.

Где в Украине будет солнечно

Температура воздуха на западе составит + 23 + 26 градусов. Кроме того, на Закарпатье будет жарче +27+29 градусов. Синоптики осадков не прогнозируют.

Во временно оккупированном Крыму возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26 + 30 градусов. Наиболее жаркая погода будет на Херсонщине.

Скрин: Погода в Украине 28 июня (meteo.gov.ua)

В каких регионах ожидаются дожди

В центре и на востоке синоптики предупреждают о дождях. В Донецкой и Луганской области температура воздуха составит +28 +30 градусов. На северо-востоке будет немного легче– +23 +26 градусов. Скорость ветра 7-12 метров в секунду.

В столице будет идти дождь, температура воздуха составит +24 +26 градусов.

Дожди с грозами ожидаются на Левобережье, а также в Житомирской и Винницкой областях. Сильнее атмосферный фронт ударит по Сумской и Черниговской областях.