Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду
В Україні 28 червня погода буде дощовою та із сильними шквалами. Грози очікуються у деяких областях, в інших синоптики прогнозують сонце.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Де в Україні буде сонячно
Температура повітря на заході становитиме +23 +26 градусів. Окрім того, на Закарпатті буде спекотніше +27+29 градусів. Синоптики опадів не прогнозують.
В тимчасово окупованому Криму можливі невеликі опади. Температура повітря коливатиметься у межах +26 +30 градусів. Найбільш спекотна погода буде на Херсонщині.
Скрін: Погода в Україні 28 червня (meteo.gov.ua)
У яких регіонах очікуються дощі
У центрі та на сході синоптики попереджають про дощі. У Донецькій та Луганській області температура повітря становитиме +28 +30 градусів. На північному сході буде трохи легше – +23 +26 градусів. Швидкість вітру 7 – 12 метрів на секунду.
У столиці йтиме дощ, температура повітря становитиме +24 +26 градусів.
Дощі з грозами очікуються на Лівобережжі, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Сильніше атмосферний фронт вдарить по Сумській та Чернігівській областях.
Раніше ми повідомляли, що синоптики прогнозують у липні такі небезпечні явища, як бурі і аномальна спека.