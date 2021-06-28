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Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду

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Понеділок 28 червня 2021 06:50
Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду Фото: Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні 28 червня погода буде дощовою та із сильними шквалами. Грози очікуються у деяких областях, в інших синоптики прогнозують сонце.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де в Україні буде сонячно

Температура повітря на заході становитиме +23 +26 градусів. Окрім того, на Закарпатті буде спекотніше +27+29 градусів. Синоптики опадів не прогнозують.

В тимчасово окупованому Криму можливі невеликі опади. Температура повітря коливатиметься у межах +26 +30 градусів. Найбільш спекотна погода буде на Херсонщині.

Дощі зі шквалами накриють Україну: де чекати негоду

Скрін: Погода в Україні 28 червня (meteo.gov.ua)

У яких регіонах очікуються дощі

У центрі та на сході синоптики попереджають про дощі. У Донецькій та Луганській області температура повітря становитиме +28 +30 градусів. На північному сході буде трохи легше – +23 +26 градусів. Швидкість вітру 7 – 12 метрів на секунду.

У столиці йтиме дощ, температура повітря становитиме +24 +26 градусів.

Дощі з грозами очікуються на Лівобережжі, а також у Житомирській та Вінницькій областях. Сильніше атмосферний фронт вдарить по Сумській та Чернігівській областях.

Раніше ми повідомляли, що синоптики прогнозують у липні такі небезпечні явища, як бурі і аномальна спека.

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