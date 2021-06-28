Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды

В Украине 28 июня погода будет дождливой и с сильными шквалами. Грозы ожидаются в некоторых областях, в других синоптики прогнозируют солнце.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во временно оккупированном Крыму возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26 + 30 градусов. Наиболее жаркая погода будет на Херсонщине.
Скрин: Погода в Украине 28 июня (meteo.gov.ua)
В центре и на востоке синоптики предупреждают о дождях. В Донецкой и Луганской области температура воздуха составит +28 +30 градусов. На северо-востоке будет немного легче– +23 +26 градусов. Скорость ветра 7-12 метров в секунду.
В столице будет идти дождь, температура воздуха составит +24 +26 градусов.
Дожди с грозами ожидаются на Левобережье, а также в Житомирской и Винницкой областях. Сильнее атмосферный фронт ударит по Сумской и Черниговской областях.
Ранее мы сообщали, что синоптики прогнозируют в июле такие опасные явления, как бури и аномальная жара.