Дух захватывает: Мишина поразила красивым фото из Доминиканы
Бывшая холостячка Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт продолжают публиковать фотографии своего активного отдыха с детьми в Доминикане. На этот раз украинская актриса поделилась со своими подписчиками фото, на котором видны красоты местного курорта.
Мишина показала, как катается на качели, а впереди нее огромная пропасть и потрясающий живописный вид. Данный снимок она опубликовала в Instagram.
Ксения Мишина поразила поклонников новым фото из Доминиканы (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Полет вместе с Александром Эллертом", - подписала фото победительница "Танцев со звездами-2019".
Пользователи сети также оценили ее фото и оставили свои восторженные комментарии. При этом некоторые даже начали переживать за нее и попросили быть осторожней.
- Представляю, сколько эмоций можно испытать от ощущения этой красоты, свободы и любви, если даже от фото дух захватывает!
- Нервно жду совместную фотку на день влюбленных;
- Боюсь представить какой разрыв ожидается на 14 февраля;
- Какая вы красивая, а главное счастливая! Будьте такой всегда!
- Неистово красиво и красивая;
- Какая красота, я бы тоже так покаталась;
- Ксюша, ты наше все, осторожно там;
- Она такая счастливая;
- Шикарное фото;
- Вау, очень красивое место и вы очень красивая.
Напомним, Мишина и Эллерт показали постельное фото, которое сделали на отдыхе.
Ранее Мишина внезапно заговорила о непростых отношениях.