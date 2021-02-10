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Дух захоплює: Мішина вразила красивим фото з Домінікани

Новость на русском → Домінікана, Середа 10 лютого 2021 22:33
Дух захоплює: Мішина вразила красивим фото з Домінікани Мішина ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Роман Мирончук

Колишня холостячка Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт продовжують публікувати фотографії свого активного відпочинку з дітьми в Домінікані. На цей раз українська актриса поділилася зі своїми фоловерами фото, на якому видно красу місцевого курорту.

Мішина показала, як катається на гойдалці, а попереду неї величезна прірва і приголомшливий мальовничий вигляд. Даний знімок вона опублікувала в Instagram.

Дух захоплює: Мішина вразила красивим фото з Домінікани

Ксенія Мішина вразила шанувальників новими фото з Домінікани (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Політ разом з Олександром Еллертом", - підписала фото переможниця "Танців з зірками-2019".

Користувачі мережі також оцінили її фото і залишили свої коментарі. При цьому деякі навіть почали переживати за неї і попросили бути обережніше.

  • Уявляю, скільки емоцій можна відчути від цієї краси, свободи і любові, якщо навіть від фото дух захоплює!
  • Нервово чекаю спільну фотку на день закоханих;
  • Боюся уявити який розрив очікується на 14 лютого;
  • Яка ви красива, а головне щаслива! Будьте такою завжди!
  • Несамовито гарно і красива;
  • Яка краса, я б теж так покаталася;
  • Ксюша, ти наше все, обережно там;
  • Вона така щаслива;
  • Шикарне фото;
  • Вау, дуже гарне місце і ви дуже гарна.

Нагадаємо, Мішина та Эллерт показали постільна фото, яке зробили на відпочинку.

Раніше Мішина раптово заговорила про непрості стосунки.

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