Дух захоплює: Мішина вразила красивим фото з Домінікани
Колишня холостячка Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт продовжують публікувати фотографії свого активного відпочинку з дітьми в Домінікані. На цей раз українська актриса поділилася зі своїми фоловерами фото, на якому видно красу місцевого курорту.
Мішина показала, як катається на гойдалці, а попереду неї величезна прірва і приголомшливий мальовничий вигляд. Даний знімок вона опублікувала в Instagram.
Ксенія Мішина вразила шанувальників новими фото з Домінікани (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Політ разом з Олександром Еллертом", - підписала фото переможниця "Танців з зірками-2019".
Користувачі мережі також оцінили її фото і залишили свої коментарі. При цьому деякі навіть почали переживати за неї і попросили бути обережніше.
- Уявляю, скільки емоцій можна відчути від цієї краси, свободи і любові, якщо навіть від фото дух захоплює!
- Нервово чекаю спільну фотку на день закоханих;
- Боюся уявити який розрив очікується на 14 лютого;
- Яка ви красива, а головне щаслива! Будьте такою завжди!
- Несамовито гарно і красива;
- Яка краса, я б теж так покаталася;
- Ксюша, ти наше все, обережно там;
- Вона така щаслива;
- Шикарне фото;
- Вау, дуже гарне місце і ви дуже гарна.
Нагадаємо, Мішина та Эллерт показали постільна фото, яке зробили на відпочинку.
Раніше Мішина раптово заговорила про непрості стосунки.