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До двух стаканов: эндокринолог рассказала, сколько воды можно пить за едой

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Вторник 25 мая 2021 19:09
До двух стаканов: эндокринолог рассказала, сколько воды можно пить за едой Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Споры о том, можно ли пить воду во время еды, не утихают. Оказывается, если у вас устойчивая психхика и здоровый ЖКТ, то можно смело пить до двух стаканов воды за обедом.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Если вы не знаете, что такое вздутие живота, изжога, тяжесть в желудке после еды, тщательно пережевываете пищу, не отвлекаясь на телевизор и телефон. Если обладаете устойчивой психикой, скорее всего вы - обладатель здорового ЖКТ. Вам можно без особого вреда пить до двух стаканов воды с едой.

До двух стаканов: эндокринолог рассказала, сколько воды можно пить за едой

Сколько воды можно пить во время еды (фото: pexels.com)

Кому не стоит пить воду за едой⠀

Но если вы жалуетесь на:

  • Вздутие живота,
  • Изжогу, отрыжку,
  • Тяжесть в желудке после еды,
  • Нестабильный стул,
  • СИБР,

ваша норма - не более 100 мл воды во время приема пищи.

Можно сделать несколько глотков только в том случае, если есть необходимость смягчить пищевой комок, запить таблетки, которые вы принимаете с едой. Некоторые пациенты не запивают, а просто проглатывают их вместе с хорошо пережеванной пищей. Делайте так, как вам комфортно.⠀

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По поводу алкогольных напитков во время еды.

Я не являюсь их категоричным противником. Немного алкоголя усиливает кислотность, поэтому такие напитки используются как аперитив, стимулирующий аппетит и вкусовые рецепторы в начале трапезы, и как дижестив в конце.

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