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Дядя Жора рассказал об операции на сердце: "раньше такого не ощущал"

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 21:35
Дядя Жора рассказал об операции на сердце: "раньше такого не ощущал" Фото: Дядя Жора (instagram.com/dyadya_jora)
Автор: Роман Мирончук

Украинский шоумен Дядя Жора, настоящее имя которого Вадим Мичковский, перенес операцию на сердце. Он признался, что в конце 2020 года начал чувствовать, что в работе сердца что-то изменилось.

Об этом шоумен рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Дяди Жоры, его сердце колотилось, как двигатель авто, который не прикручен и вырывается в разные стороны.

"И это меня насторожило, потому что раньше я такого не ощущал. Конечно, я сразу пошел к кардиологу и после ряда исследований (ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ, холтер и т.д.) определили, что источником есть аритмия!!!" - написал шоумен.

Аритмия - это патологическое состояние, при котором нарушается частота сердцебиения, ритм и последовательность сокращения сердца.

Причин сбоя работы сердца может быть множество, включая генетику, и вирусные заболевания.

Дядя Жора рассказал об операции на сердце: &quot;раньше такого не ощущал&quot;

Дядя Жора (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Шоумен проконсультировался у врачей и ему предложили два варианта решения проблемы: первый - принимать тяжелые препараты, второй - делать операцию. Он выбрал второй вариант. Операция называется радиочастотная катетерная абляция.

Он также отметил, что все происходит под местной анестезией или медикаментозным сном. По времени операция длиться 1-2 часа. После этого еще около 6 часов необходимо неподвижно лежать с тугой повязкой на месте проколов.

При этом восстановление происходит очень быстро. На следующий день после операции он уже пошел домой.

Напомним, во Львове врачи спасли 17-летнего парня, которому гвоздем пробило легкое.

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