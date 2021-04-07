Дядя Жора розповів про операцію на серці: "раніше такого не відчував"

Український шоумен Дядя Жора, справжнє ім'я якого Вадим Мічковський, переніс операцію на серці . Він зізнався, що в кінці 2020 року почав відчувати, що в роботі серця щось змінилося.

Про це шоумен розповів на своїй сторінці в Instagram .

За словами Дядя Жори, його серце калатало, як двигун авто, який не прикручений і виривається в різні боки.

"І це мене насторожило, тому що раніше я такого не відчував. Звичайно, я відразу пішов до кардіолога і після ряду досліджень (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, холтер і т. д.) визначили, що джерелом є аритмія!!!" - написав шоумен.

Аритмія - це патологічний стан, при якому порушується частота серцебиття, ритм і послідовність скорочення серця.

Причин збою роботи серця може бути безліч, включаючи генетику, і вірусні захворювання.

Дядя Жора (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Шоумен проконсультувався у лікарів і йому запропонували два варіанти розв'язання проблеми: перший - приймати важкі препарати, другий - робити операцію. Він обрав другий варіант. Операція називається радіочастотна катетерна абляція.

Він також зазначив, що все відбувається під місцевою анестезією або медикаментозним сном. За часом операція триває 1-2 години. Після цього ще близько 6 годин необхідно нерухомо лежати з тугою пов'язкою на місці проколів.

При цьому відновлення відбувається дуже швидко. На наступний день після операції він вже пішов додому.